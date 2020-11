GF Vip, la sorpresa di Giada per Patrizia De Blanck

Prima le dolci parole dell'ex fidanzato Andrea, poi la dolcissima dichiarazione d'amore della figlia Giada: la ventunesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 23 novembre in prima serata su Canale 5, riserva tante sorprese alla contessa Patrizia De Blanck, che non è riuscita a trattenere le lacrime davanti a emozioni così forti.



"Anche senza parlarci, sapevo che stasera avresti avuto bisogno di me e per questo motivo ho voluto organizzarti una sorpresa - ha commentato Giada - Sei stata una mamma fantastica e non mi hai mai fatto mancare nulla".



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE