GF Vip, Patrizia De Blanck incontra l'ex fidanzato Andrea

Sorpresa d'amore per la contessa, che nella Casa delha potuto rivedere, il suo ortopedico. Dopo tanti finti flirt, che hanno dato vita a divertenti gag, la produzione è riuscita a contattare il dottore, con il quale la contessa ha avuto una relazione durata circa cinque anni, tra diversi tira e molla."A casa io le leggevo alcuni versi in francesse e lei li traduceva", ricorda teneramente il dottore. Un rapporto che continua a durare nel tempo e davanti al quale non si escludono nuovi colpi di scena anche dopo il reality.