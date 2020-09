. Sono sicuro che molta gente giudicherà"sarà uno degli ospiti speciali della quarta puntata del Grande Fratello Vip . L'attore farà una visita a sorpresa a tutti i concorrenti del reality. Poche ore prima della diretta, Gabriel condivide una foto davanti alla porta rossa della casa e dichiara: "​Sono sicuro che tante persone non capiranno.. Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità".Cosa dirà Gabriel al pubblico e agli inquilini? Per scoprirlo, appuntamento venerdì 25 settembre in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.