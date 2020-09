Grande Fratello Vip, la quarta puntata in onda venerdì 25 settembre

L'ANTICIPAZIONE Renato Zero: "In fondo volevo solo esistere"

"Il compleanno per me è tutti i giorni": così racconta Renato Zero, ospite sabato 26 settembre a Verissimo, all'alba dei suoi 70 anni. E confessa: "A volte mi sento inadeguato rispetto a tutto l’affetto del pubblico. In fondo volevo solo esistere"