"È uno di pancia: prima parla, poi ragiona". Così, ospite di, parla del suo amico Tommaso Zorzi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.Claudio Sona, che si collega a GF VIP Party nel giorno del suo 33esimo compleanno, è celebre per essere stato il primo tronista della versione gay di. Ma ad Awed e Annie Mazzola interessa più la sua relazione con Tommaso Zorzi. Riguardo alle sfuriate contro Franceska Pepe , l'amico spiega: "Se non ci fosse Franceska probabilmente Tommaso si annoierebbe. Quindi forza Franceska, forza Tommaso".Claudio Sona svela poi di aver partecipato al casting per il GF due anni fa, ma non fu preso. Qui sopra l'intervista completa.Per non perdersi mai il programma,dalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello.