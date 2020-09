Tommaso Zorzi a Franceska Pepe: "Evitiamoci per un po'"

Non corre proprio buon sangue tra. Nella casa delcontinuano le liti e i battibecchi tra i due concorrenti, tanto che l'influencer milanese è arrivato a chiedere alla modella di stargli alla larga. "Evitiamoci, non mi stai simpatica, con te ho dei problemi, tu parti sempre sulla difensiva", sbotta Zorzi, quando la 28enne ligure si avvicina per cercare una riappacificazione.I due hanno avuto uno scontro quando Francesca si è rivolta a Tommaso parlandogli al femminile: "Io non sono omofoba", assicura la modella. "Mai detto questo, hai la coda di paglia", replica l'influencer.