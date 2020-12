Carlotta Dell'Isola, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Carlotta Dell'Isola e Cecilia Capriotti entreranno molto presto nella Casa del Grande Fratello Vip. A dare l'annuncio sulle due nuove concorrenti lo stesso conduttore Alfonso Signorini, che durante la puntata di GF Vip Party di lunedì 14 dicembre ha svelato alcuni dettgli.



"Romana, diretta, una Ilary Blasi della prima ora. Non si considera una vip, ma è la Vox populi di cui abbiamo bisogno in questa edizione", ha spiegato presentando una delle protagoniste più amate dell'ultima edizione di Temptation Island. La sua storia d'amore con Nello ha infatti appassionato milioni di telespettatori che oggi continuano a seguirla e a sostenerla su Instagram, dove vanta quasi 200mila follower.



La sua energia porterà tanto entusiasmo nella Casa più spiata d'Italia, ma la schiettezza che la porta a non avere troppi peli sulla lingua potrebbe creare anche qualche screzio con gli altri inquilini. Non resta che scoprire cosa accadrà al suo ingresso.



