GF VIP Party, Cecilia Capriotti e Carlotta Dell'Isola entrano nella casa

Durante la puntatadidi lunedì 14 dicembre,annunciadue dei quatttro concorrenti che entreranno venerdì 18 dicembre nella casa:"Romana, diretta, una Ilary Blasi della prima ora., ma è la Vox populi di cui abbiamo bisogno in questa edizione", con queste parole il conduttore definisce Carlotta Dell'Isola, ex concorrente di. Classe 1976, Cecilia Capriotti è una showgirl, attrice di cinema e televisione ed ex modella italiana. Qui una playlist con tutte le clip e le puntate di GF Vip Party . Il programma è realizzato in collaborazione con Studio71.