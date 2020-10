L’incidente di Myriam Catania: “Non ricordo nulla"

“Ho avuto un edema celebrale. I mesi successivi all'incidente non mi ricordavo nulla, la memoria era totalmente andata". ultima concorrente eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip , è ospite nello studio didove raccontache l'ha lasciata per un lungo periodo in coma: "Io ero in motorino, mi ero appena comprata casa. A un incrocio, lo stop era stato tolto. Io sono andata dritta e una macchina mi ha preso in faccia. Mi dicono che io ero lucida, ma".In collegamento con la trasmissione, interviene anche: “Noi in pochissimi minuti dopo l’incidente ci siamo precipitati all’ospedale Umberto I. Abbiamo visto una Myriam devastata dall’incidente. Lei era completamente fratturata. Ha avuto un coma indotto quattro giorni. Io per quattro giorni non sono mai uscita dall’ospedale”.