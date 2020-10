Grande Fratello Vip, l'eliminato della nona puntata

La nona puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 12 ottobre in prima serata su Canale 5, ha visto l'eliminazione di Myriam Catania, in nomination con Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.



"È stata l'esperienza più potente di tutta la mia vita - ha dichiarato l'attrice dopo il verdetto, manifestando il suo entusiasmo nel poter rivedere il figlio - sono contenta di non aver lasciato il programma per paura, ma di aver permesso al pubblico di scegliere". Opinione diversa da parte di Stefania Orlando, ancora incredula di fronte al giudizio del pubblico: "La casa perde una grande concorrente".



"Ho visto mio figlio che disegnava, che faceva delle cose e mi sono resa conto di essermi persa dei passaggi - ha spiegato una volta arrivata in studio, giustificando la sua iniziale volontà di tornare a casa - Questa cosa mi ha un po' spaventata".



Dopo l'eliminazione, Alfonso Signorini ha subito lanciato un nuovo "televoto lampo", mettendo in discussione tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip.



