Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: "Siamo due scemi innamorati"

"Siamo due scemi innamorati, che non ce la facevamo più ed erano tre mesi, ci siamo giocati tutto".sono ospiti a Domenica Live dopo otto mesi di fidanzamento, e si scusano conper quello che è accaduto durante una puntata di Live - Non è la d'Urso.I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e durante il reality è nata la loro relazione: dopo la fine del programma, il lockdown e la quarantena, Clizia e Paolo si sono incontrati in Sicilia. I due dovevano vedersi per la prima volta davanti alle telecamere di Live - Non è la d'Urso, ma si erano già visti qualche giorno prima. "Ero molto arrabbiata e poi vi ho perdonati", confessa la conduttrice.