DayDreamer, le trame di giovedì 7 gennaio

in prima serata dalle 21.45 vanno in onda su Canale 5 tre nuovi episodi della serie tv turcaL'episodio sarà disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Play.DayDreamer va in ondain prima serata dalle 21.45 su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play. La puntata sarà poi disponibile per poterla rivedere in qualsiasi momento sulla paginadi Mediaset Play. Per vederla in qualsiasi momento da Smart TV basterà sintonizzarsi su un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat), premere il tasto “Freccia su” del telecomando e con le frecce destra e sinistra scorrere le sezioni dell’applicazione. DayDreamer è sotto la voce “Fiction e Serie TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui Polen propone a Can di trasferirsi a lavorare nei Balcani. Can accetta, gettando nella disperazione Sanem, che si vede costretta a licenziarsi dall'agenzia.Yigyt, il ragazzo che ha investito Sanem e che sembra molto interessato a lei, la accompagna a casa in macchina e le chiede il suo numero di telefono.Il lancio della campagna per Red Mode è alle porte e alla Friki Harika si fanno gli straordinari per consentire il perfetto svolgimento della serata. Sanem è immersa nel lavoro.Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, in Daydreamer - Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir , nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.La serie è ambientata a Istanbul ed è incentrata sulle vicende della bella e generosa Sanem, che aspira a diventare scrittrice, ma la sua famiglia le impone un matrimonio combinato. Sanem decide di realizzare le sue aspirazioni ed approda in un'agenzia pubblicitaria dove conosce il bellissimo Can Divit, il figlio del proprietario dell'agenzia, che dopo un piccolo incidente sportivo si ritrova infatti costretto a lavorare per suo padre Aziz. È proprio in quest'occasione che Can e Samen si incontrano, instaurando piano piano un rapporto davvero speciale tra di loro. Nascerà l'amore?