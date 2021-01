DayDreamer, le trame di giovedì 21 gennaio

in prima serata dalle 21.45 vanno in onda su Canale 5 tre nuovi episodi della serie tv turcaLe puntate saranno disponibile anche in streaming su Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva.CeyCey vuole a tutti i costi riavvicinare Can e Sanem e decide così di chiuderli in una cella frigorifera dalla quale spera usciranno ancora più innamorati di prima. Il piano, però, non va a buon fine.Dopo un forte litigio, infatti, Sanem decide di lasciare definitivamente l’agenzia e Can di partire per i Balcani. Nel frattempo, anche Leyla decide di dimettersi dopo avere avuto una discussione con Emre.Nonostante la relazione tra Can e Sanem sembri ormai finita, i due iniziano ad avvertire la mancanza l’uno dell’altro: decidono così di sentirsi ma entrambi fingono di stare bene e di avere superato la rottura.Infine, Leyla, nonostante la promessa di matrimonio, continua a rifiutare Osman capendo così che per lei non è altro che un amico.DayDreamer va in ondain prima serata dalle 21.45 su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play. La puntata sarà poi disponibile per poterla rivedere in qualsiasi momento sulla paginadi Mediaset Play. Per vederla in qualsiasi momento da Smart TV basterà sintonizzarsi su un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat), premere il tasto “Freccia su” del telecomando e con le frecce destra e sinistra scorrere le sezioni dell’applicazione. DayDreamer è sotto la voce “Fiction e Serie TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, in Daydreamer - Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir , nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.La serie è ambientata a Istanbul ed è incentrata sulle vicende della bella e generosa Sanem, che aspira a diventare scrittrice, ma la sua famiglia le impone un matrimonio combinato. Sanem decide di realizzare le sue aspirazioni ed approda in un'agenzia pubblicitaria dove conosce il bellissimo Can Divit, il figlio del proprietario dell'agenzia, che dopo un piccolo incidente sportivo si ritrova infatti costretto a lavorare per suo padre Aziz. È proprio in quest'occasione che Can e Samen si incontrano, instaurando piano piano un rapporto davvero speciale tra di loro. Nascerà l'amore?