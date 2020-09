DayDreamer, le anticipazioni dal 7 settembre al 12 settembre

Da mercoledì 10 giugno va in onda su Canale 5 DayDreamer - Le ali del sogno , serie campione d’ascolti realizzata in Turchia e distribuita in 21 paesi. In prima visione assoluta,, che va in onda ancheDayDreamer mette in scena emozioni, intrighi e passione, tra cui spicca la presenza di Can Yaman , il protagonista di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e l'attrice turca Demet Özdemir . Ecco le anticipazioni della prossima settimana.Sanem, sempre più innamorata di Can, crea un profumospeciale per lui che, restandone impressionato dall’essenza, decide di indossare subito.Nel frattempo, in ufficio, sono tutti in forte agitazione: una spiaha installato una telecamera nascosta e Sanem è convinta che sia stato Emre. Decide così di affrontarloe di smascherare il suo doppio gioco ma il ragazzo la anticipa raccontando a Can una verità diversa.Intanto Fabbri decide di tirarsi indietro dalla vendita della sua quota azionaria dellaFriki Harika e delega Aylin per gestirla, scatenando l’iradi Can e preoccupazioniinagenzia.Infine, Sanem non riesce a gestire la sua gelosiaper Ceyda che sembra esseresempre più decisa a conquistare Can al quale regala una delle prime macchinefotografiche mai prodotte.