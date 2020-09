Condividi

"Ci sono dentro tutti i miei sforzi di una vita": così lo ha descritto Renato Zero. Per celebrare i suoi 70 anni, infatti, martedì 29 settembre in prima serata su Canale 5 andrà in onda lo speciale dedicato a Renato Zero, Zero il Folle.



"Mi commuovo a guardarlo, non per me, ma nel vedere la gente che canta con me". E parlando dell'affetto del suo pubblico dice: " A volte mi sento inadeguato rispetto a tutto l’affetto che mi riserva il pubblico. In fondo volevo solo esistere".