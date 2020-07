Zelda Williams: una donazione in nome di papà Robin

Condividi

Robin Williams avrebbe compiuto 69 anni il 21 luglio e così la figlia, Zelda Williams, decide di festeggiare il padre con una donazione: "Oggi sarebbe stato il 69esimo compleanno di papà, quindi per onorarlo (e per onorare quel numero glorioso), donerò 69,69 dollari al maggior numero possibile di rifugi per senzatetto. Unisciti a me se vuoi, ma a prescindere sappi che sto augurabdo a tutti voi almeno una grassa e immatura risata per papà", ha scritto su Twitter.



Zelda, anche lei attrice, 30 anni, è la figlia più grande avuta da Robin Williams dalla sua seconda moglie, Marsha Garces, da cui ha avuto tre figli (dopo Zachary, avuto dalla prima moglie). Robin Williams, che in vita soffrì di disturbi dell'umore, morì l’11 agosto 2014, suicida dopo aver scoperto di essere affetto dal Parkinson: alla sua morte si scoprì anche che soffriva di una patologia neurodegenerativa, demenza da corpi di Lewy, che si manifesta soprattutto con allucinazioni visive.