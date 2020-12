Zayn Malik e il pancione di Gigi Hadid

"Agosto, aspettando la nostra ragazza": con questa didascaliaha condiviso su Instagram nuove foto della sua gravidanza dove per la prima volta compare anche il fidanzatoin uno dei loro sactti di coppia più teneri.La primadella top modela e del cantante è nata a fine settembre, ma ancora i neogenitori non ne hanno rivelato il nome. "La concezione diha assunto tutto un nuovo significato ma lei è la migliore", aveva dichiarato Gigi Hadid su Instagram parlando della maternità.oggi vivono a New York in un appartamento a Noho. Insieme dal 2015, tra alti e bassi, la storia d'amore tra i due è sopravvissuta a ben due crisi.