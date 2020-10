Youma Diakite mamma bis: "Sei il mio germoglio di speranza"

Condividi

Youma Diakite , 49 anni, ha dato alla luce la sua seconda figlia: "... e poi sei arrivata tu a dare un senso a questo 2020 pieno di paure, incertezze e dolore. Sei un piccolo germoglio di speranza in mezza ad una natura ostile. Il mio cuore trasborda di amore e felicità. Benvenuta principessa mia", ha scritto su Instagram l'ex modella e attrce maliana condividendo le prime foto della bambina, ma senza svelarne il nome. "Non credevo fosse possibile, ma sarò di nuovo mamma ", aveva confessato la modella annunciando a Verissimo la sua seconda gravidanza.

Nata a Mali e cresciuta a Parigi, oggi Youma vive a Roma con il compagno Fabrizio Ragone e il figlio Mattia, 6 anni. Nel 2019 ha partecipato al reality L'Isola dei Famosi, abbandonato velocemente per tornare dal figlio. "Avevo fatto un patto con il mio compagno e gli avevo chiesto di farmi chiamare dalla produzione se mio figlio sviluppava qualche disagio per la mia mancanza", aveva raccontato l'ex modella a Verissimo (nel video sotto). "Aalla fine lui mi ha chiamato perché mio figlio non mangiava più e faceva gli incubi. Non ci ho pensato neanche un attimo e sono partita: sarei tornata a nuoto!".