William e Kate e quella rara tenerezza in pubblico

Dalla la loro ultima visita, all'isola di Barry nel Galles meridionale, il principe William e la moglie Kate Middleton hanno postato una foto abbastanza insolita per la loro coppia reale: uno scatto romantico, in cui la duchessa di Cambridge, mentre il marito è intento a giocare in una sala giochi del posto, le appoggia una mano sulla schiena.



Una piccola effusione pubblica - PDA aka Public Display of Affection in inglese - che però per loro è significativa: anche se non sono esplicitamente vietate, le effusioni pubbliche nelle famiglie reali sono rare. Se per Harry e Meghan tenersi per mano era la regola, per William e Kate non lo è mai stato: è una questione di scelta personale, ma dipende anche dalla natura dell'evento.



E l'evento in cui si trovavano consentiva l'apertura di Kate a un momento di tenerezza: i duchi di Cambridge, infatti, hanno fatto visita alla sala giochi all'interno di un più largo tour in Galles per visitare alcuni luoghi che hanno riaperto dopo i tanti mesi di chiusura per la pandemia, parlando con diversi imprenditori locali.



"È stato fantastico vedere le comunità e le imprese che hanno iniziato a riprendersi dopo così mesi difficili per l'industria del turismo e per l'economia in generale", hanno scritto postando il loro scatto più romantico.