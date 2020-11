Condividi

Ospite a Verissimo, Vladimir Luxuria racconta la sua storia nella puntata dedicata alle donne contro la violenza di genere. "Non mi sono mai sentita un uomo, un ragazzo, l'ho sempre detto quello che sentivo ma mi facevano sentire sbagliata", ammette.



La sua adolescenza è stata segnata dal bullismo: "Non andavo in bagno perché poi mi ritrovavo gli insulti scritti sui miei quaderni. So cosa significa sentirsi accerchiati. Ho perso amiche che come me hanno dovuto combattere il mostro della solitudine. Oggi quegli stessi bulli sono quelli che quando torno nella mia città mi chiedono un selfie".