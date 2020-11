Vittorio Brumotti: "La telecamera è un'arma per la legalità"

Condividi

Vittorio Brumotti, 40 anni, racconta a Verissimo la sua adolescenza tra amore per i genitori, la bicicletta, l'infanzia da bullizzato, sempre dalla parte dei più deboli, fino all'arrivo della televisione. "La tv ha consacrato le mie pazzie, Striscia la notizia ha sdoganato il mio essere giocherellone, per me è anche una vocazione", confessa.



Con Striscia la notizia Brumotti ha iniziato la sua lotta contro la droga: "Ho cominciato dai parchetti, dove arrivavo con megafono e chiamavo le forze dell'ordine. Poi pian piano ci siamo spostati e siamo arrivati ad affrontare il problema della criminilità organizzata. La telecamera è un'arma molto potente, così documentavo nei rioni lo spaccio di armi e di droghe".



E conclude: "Mio padre è un carabiniere, mi ha trasmesso il senso della famiglia e della legalità. Posso dire comunque che rischio di più quando attraverso i ponti con la bicicletta che con i servizi sulla droga".