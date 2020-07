Vincent Cassel e Tina Kunakey festeggiano 5 anni d'amore

Condividi

"5 anni e avanti ancora vita mia": questa la dedica di Vincent Cassel alla moglie Tina Kunakey per i 5 anni d'amore. L'attore, 53 anni, e la modella, 23, si sono conosciuti infatti nel 2015 su una spiaggia di Biarritz, dove Vincet Cassel andava a fare surf regolarmente, e si sono sposati a pochi chilometri da quella spiaggia, a Bidart, tre anni più tardi, nel 2018.



"Io all’inizio non sapevo chi fosse, ma vedevo che la gente lo riconosceva. Allora gli ho chiesto perché fosse più famoso di Rihanna", aveva raccontato Tina Kunakey a Vanity Fair. Pochi mesi dopo il matrimonio, nell'aprile del 2019, è nata la loro prima figlia, Amazonie, la terza del'attore francese dopo Deva e Léonie avute con la prima moglie, Monica Bellucci.



Solo pochi giorni fa Vincent Cassel aveva affidato a Instagram un'altra dedica d'amore per le sue donne: "Le Amazzoni sono un popolo di donne guerriere della mitologia greca, ma io ho la fortuna di averne alcune che vivono con me".