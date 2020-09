Venezia 2020: le coppie più belle (e quelle scoppiate)

Condividi

Nonostante le mascherine e il distanziamento, in questa strana edizione del Festival del Cinema di Venezia 2020 non sono mancati sul red carpet i baci, gli abbracci e le sfilate mano nella mano di alcune delle coppie più belle del Festival. Tra le prime ad aver portato il romanticismo sul tappeto rosso sono state la madrina Anna Foglietta con il marito Paolo Sopranzetti, Elodie con Marracash e l'attore Matt Dillon accompagnato dalla fidanzata italiana Roberta Mastromichele.



Romanticissimi anche Carolina Crescentini e Francesco Motta, che hanno festeggiato in laguna il loro primo anniversario di matrimonio (il 7 settembre). Il premio come coppia più "social" (e Insta-scenografica) va, invece, a Beatrice Valli e Marco Fantini, mentre quelli che hanno stupito di più sono Alessio Boni e Nina Verdelli, che hanno scelto di sfilare sul red carpet con un ospite in più inatteso: il loro primogenito Lorenzo, 5 mesi.



A sfilare da "scoppiati", come neo-single, sono stati Giulia De Lellis e Andrea Damante, che hanno calcato il tappeto rosso a pochi giorni di distanza. Come loro, non si sono incontrati sul red carpet neanche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che sembra si stiano riappacificando solo in questi giorni dopo un'estate burrascosa.



Guarda nel video sopra le coppie più belle (e le ex coppie) sul red carpet del Festival di Venezia.