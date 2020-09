Vasco Rossi: la campagna (rock) pro-mascherina

Condividi

Vasco Rossi continua a lanciare appelli dal suo account Instagram che invitano a indossare la mascherina e attaccano i negazionisti del Covid. "Io la mascherina la metto anche sulle mani e pretendo che la indossino tutti quelli che per qualsiasi motivo mi avvicinano", scrive rivolgendosi anche ai suoi fan.



"Gli altri facciano come credono. A tutti gli squilibrati, negazionisti, terrapiattisti, complottisti e socialmentecatti vari impegnati a insultarmi quotidianamente sul web dico di nuovo di andare allegramente a farsi f***!! Ho provveduto a querelare un paio di farabutti che diffondono notizie false e diffamatorie nei miei confronti, sarà la giustizia a fargli pagare il conto… se saranno in grado di farlo.. in ogni caso sarà tutto devoluto in beneficenza", ha annunciato.



Il cantante di Vado al massimo oggi, 68 anni, senza abbandonare i suoi modi "rock", nel'era della pandemia professa la prudenza. "Non amo chi si fa i c** suoi a danno degli altri. Mi faccio i c** miei se non do fastidio a nessuno", scrive nel suo ultimo post.