Vanessa Incontrada posa nuda sulla copertina di Vanity Fair e lo fa per rispondere a tutte le critiche sul suo aspetto fisico ricevute negli ultimi anni, ma soprattutto per mandare un chiaro messaggio contro il body shaming: "Nessun ti può giudicare".



"Questa copertina è il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza", racconta l'attrice, 41 anni, a Vanity Fair. Da oltre dieci anni, infatti, Vanessa Incontrada viene ciclicamente presa di mira dagli haters (ma non solo): non è un caso che, cliccando il suo nome su Google, tra le ricerche più frequenti ci sono "Vanessa Incontrada peso", "Vanessa Incontrada magra" e "Vanessa Incontrada ingrassata".