Vanessa Incontrada: "Compio 42 anni con molto orgoglio!"

Vanessa Incontrada compie 42 anni il 24 novembre e spegne le candeline "con orgoglio". "Questo è un anno particolare, quindi ho voglia di festeggiarlo ma in un altro modo. Comunque gli anni non si dimenticano: ne compio 42, con molto orgoglio, grazie per tutti i vostri messaggi, besitos!", fa sapere in un video su Instagram.



Nata a Barcellona il 24 novembre 1978 da padre italiano e madre spagnola, aveva inizato la sua carriera nel mondo dello spettacolo in Spagna, a 17 anni, come modella. Arrivata a Milano nel 1996 aveva lavorato con successo per numerosi brand di moda. Nel 1998 il suo debutto in televisione con il programma musicale di Italia 1 Super, e tra il 2001 e il 2002 la conduzione di Non solo moda, il rotocalco di Canale 5 nel quale Vanessa Incontrada era tornata a trattare un tema a lei caro sin dai suoi esordi sulle passerelle.