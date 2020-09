Vanessa Bryant accusata dalla madre: "Mi ha cacciata di casa"

Vanessa Bryant, modella e imprenditrice di moda di 38 anni, è stata accusata dalla madre, Sofia Laine, ospite di un programma televisivo, di averla cacciata di casa dopo la morte del marito di lei Kobe Bryant, morto prematuramente all’età di 41 anni. Puntuale la smentita della figlia.

La suocera della superstar dell'NBA, Sofia Laine, intervistata in queste ultime ore dal giornalista spagnolo Dave Valadez nel corso del programma realizzato a Miami, in Florida, “El Gorda y La Flaca” di Univision, visibilmente commossa e amareggiata, ha raccontato: "Vanessa mi ha detto Ho bisogno che tu esca da casa mia. Mi ha anche detto che rivoleva indietro la sua macchina e che la voleva subito".Qualche ora dopo la diffusione delle dichiarazioni della madre, Vanessa Bryant ha rilasciato unaalle agenzie: "Mio marito e mia figlia sono morti inaspettatamente e, tuttavia, mia madre ha avuto il coraggio di rilasciare un'intervista in cui mi mette in cattiva luce e versa qualche lacrima per una casa e una macchina che non erano nemmeno a suo nome".La moglie del compianto Kobe Bryant chiarisce poi la: "Mia madre continua a dipendere da me finanziariamente; mio marito ed io l'abbiamo sempre sostenuta finanziariamente nel corso degli ultimi 20 anni e io continuo a farlo, oltre a pagare gli alimenti mensili”. E prosegue: “Contrariamente a quanto riportato in precedenza, lei non è mai stata fisicamente presente, né mi è stata di supporto emotivo dopo la morte di mio marito e di mia figlia".Con queste dichiarazioni, Vanessa si è augurata che questa querelle familiare finisca qui. Con il compianto campione dell’NBA Kobe Bryant, Vanessa ha avuto quattro figlie di cui una,, detta Gigi, giovane promessa della pallacanestro,, avvenuto nel gennaio 2020.