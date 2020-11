Valeria Marini: "Sono una donna del popolo"

Condividi

Valeria Marini, 53 anni, si è raccontata a Verissimo dai sogni di ragazza al debutto nel mondo dello spettacolo, fino al rapporto con la sua famiglia. "Da piccola con mia sorella volevo fare la veterninaria e poi, quando avevo 14 anni, ho cominciato a sognare il mondo dello spettacolo".



Del suo carattere dice: "Ho un grande pregio, che è anche un difetto, quello di non portare mai rancore; io mi ricordo solo le cose belle. Si vede quello che sono, una donna del popolo, coi miei pregi e con i miei difetti".



Nella vita sentimentale non ha avuto fortuna, ma non si dà per vinta: "Io credo nell’amore, perché, nonostante le esperienze che ho avuto, l’amore è la vera forza. Sono stata ingannata diverse volte, e questo mi ha dato molta sofferenza, perché mi ha fatto sentire debole, presa in giro".



E sui suoi genitori, infine, dichiara: "Mio papà mi manca molto, anche se lo sento sempre vicino. Era un uomo molto in gamba e intelligente. Mia mamma tutti la chiamano Wonder; è una donna che ha una marcia in più. Ha una grande cultura, quando ero bambina mi ricordo che divorava i libri di Oriana Fallaici. È veramente una mamma con la M maiuscola".