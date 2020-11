Valeria Graci: "Mi sentivo dire di essere una nullità"

racconta per la prima volta una complicata storia di: "Mi sono innamorata perdutamente e ho avuto una storia importantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro: nostro figlio. Le storie possono finire ma a volte c’è una. Tutte le coppie litigano, ma quando si usano determinate parole si supera il limite".Ai microfoni del talk show, l’attrice comica confessa: "Ho avuto grandi momenti di debolezza. Sono andata in analisi e ho raccontato alla mia famiglia e alle mie amiche cosa stava succedendo, mi sono fatta aiutare". A Silvia Toffanin, che le chiede quale sia stata la sua paura più grande, Valeria dice:. Per una come me, abituata a vivere da sola da quando avevo 18 anni, è stata tostissima. Sono ritornata a stare con i miei genitori a Roma. Loro sono separati da quarant’anni ma si sono riuniti sotto lo stesso tetto per proteggermi".Infine, Valeria lancia un appello a tutte le donne che si sono riconosciute nella sua storia: "Bisogna averee ricordarsi che tutto passa anche nei momenti di difficoltà".