Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, tre anni d'amore

, 41 anni, e, 27, festeggiano tre anni di fidanzamento e l'sfoggiato dall'influencer in uno scatto su Instagram fa sognare i fan delle coppia. In Portogallo, disputata la sua ultima gara per la Yamaha, Valentino Rossi aveva pronunciato queste parole: "Un capitolo si è chiuso, ma".Per l'anniversario di fidanzamento, che cade il, la coppia aveva festeggiato consu Instagram. "Tre anni al tuo fianco.", aveva scritto l’influencer. "Buon anniversario amore", era stata la romantica risposta del pilota.Il pilota aveva conosciutonel, durante una gara a Monza, quando la modella era un'ombrellina, la ragazza che ripara dal sole i piloti sulla griglia di partenza. La coppia aveva ufficializzato la lorosu Instagram nel 2018. La loro prima apparizione in pubblico era stata proprio nel 2018, quando la coppia era salita a bordo di una Corvette gialla al Rally Drift Show di Talacchio, e Francesca Sofia Novello aveva fatto da copilota al compagno.aveva ufficializzato così la suacon l'influencer, dopo la fine del rapporto con la modella Linda Morselli agli inizi del 2016. Nel 2019 il campione aveva dichiarato al Corriere della Sera: ", se tutto va bene succederà prima o poi. Mi prendo ancora un po' di tempo perché è difficile conciliare il mio lavoro con la vita del papà. Ci vuole, maforse. In questo momento ho una donna fantastica al mio fianco".

è da sempre molto attenta alla privacy e sono rare le foto condivise su Instagram dei loro. Lo scorso giugno, per festeggiare la fine dell’isolamento, la modella aveva condiviso uno scatto in barca con il fidanzato , al largo della costa marchigiana. Durante il lockdown Valentino e Francesca Sofia avevano sperimentato la convivenza a Tavullia, il paesino in provincia di Pesaro da cui viene il pluricampione di MotoGP: "Ai primi di marzo ero scesa a Tavullia per rilassarmi. Sarei dovuta rimanere una settimana, ma è scattato il lockdown. In questa tragedia immane ho avuto una piccola, grande consolazione: passare la quarantena col ragazzo che amo. Per la prima volta, da soli, e ci siamo resi conto di essere innamorati e sereni: stiamo benissimo,e sereni", aveva raccontato la modella su Instagram.

​Lo scorso febbraio, in occasione dei quarantunesimo compleanno di Valentino Rossi, Francesca aveva condiviso su Instagram anche una foto di un romantico bacio in riva al mare, con una bellissima dedica per il compagno: "A guardarti negli occhi mi ci perdo", citando una canzone di Cesare Cremonini. Francesca Sofia Novello, che è sempre stata vicino al pilota in tutti i suoi ultimi successi, è nata ad Arese, in provincia di Milano. Diplomata in Lingue e iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza, ha iniziato a lavorare come modella per poi arrivare a calcare nel 2020 il palco del Festival di Sanremo con Amadeus.