Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: drifting di coppia (da paura)

"La Franci e la sua grande passione per il drifting": un ironico Valentino Rossi condivide su Instagram il video di un drifting di coppia con la fidanzata Francesca Sofia Novello a bordo di un'auto. Ma se al pilota motociclistico le quattro ruote e il rally piacciono poco meno delle due ruote, la modella non è dello stesso parere. "Basta amoreee", urla terrorizzata.



La coppia, che si è conosciuta nel 2017, è molto attenta alla privacy e sono rare le foto condivise dai due insieme. Una delle ultime era stata a inizio giugno, in occasione di una romantica giornata in barca post isolamento, al largo della costa marchigiana.