Valentina Pitzalis: "Quando piangevo per essere sopravvissuta"

si racconta per la prima volta a Verissimo a 9 anni dal tentato femminicidio da parte dell’ex marito Manuelmorto durante l’agguato, che non si rassegnava alla separazione e che ha tentato di darle fuoco appiccando l’incendio nella sua casa di Bacu Abis in Sardegna."All'epoca si parlava solo di violenza fisica, mentre io durante il mio matrimonio ho vissuto lasenza rendermene conto. Lui mi aveva isolata e da subito si è rivelato, io non potevo avere un mio telefono, di notte metteva i sacchetti per terra e i mobili davanti alle porte, così per andarmene dovevo far rumore. Poi alla fine con gli psicofarmaci si è scollegato dalla realtà", racconta Valentina."Del fatto che sono sopravvissuta me ne è stata fatta una colpa, perché di solito la vittima muore. E l'altra colpa è che ho voluto raccontare la mia storia e continuare a vivere.perché faceva troppo male, ho cominciato a battere i piedi, così i vicini mi hanno sentito, ho bruciato. Credevo che lui fosse scappato, solo quando sono entrati i soccorsi ho scoperto che era morto. All'inizio ero arrabbiata con i medici che mi avevano salvata".Quando ha smesso di piangersi addosso, è arrivato il: "Ho perdonato la persona, che ha perso la vita per quello che ha fatto, ma non il gesto; è stato vittima di se stesso. La beffa è che dopo tutto quello che ho passato, questi nove anni sono stati all’insegna di unapazzesca e ferocissima da parte dei genitori di Manuel, che sostenevano che io fossi la reale carnefice e che abbia ucciso il loro figlio".