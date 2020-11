Valentina Pitzalis: l'intervista a Verissimo in 100 secondi

si è raccontata per la prima volta a Verissimo a 9 anni dal tentato femminicidio da parte dell’ex marito Manuelmorto durante l’agguato, che le ha dato fuoco appiccando l’incendio nella sua casa di Bacu Abis in Sardegna."Io durante il mio matrimonio ho vissuto lasenza rendermene conto", racconta Valentina. A oltre un anno dalla fine dell'amore - "ma lui non lo accettava, non ha mai firmato le carte della separazione" - Manuel l'attira con una scusa a casa sua e al suo arrivo, perdendo la vita nell'agguato: "perché di solito la vittima muore. Speravo di morireperché faceva troppo male".Quella che lei chiama "l'ennesima violenza" è arrivata quandohanno provato a far riaprire l'indagine più volte, riuscendoci ne 2017: "Mi sono ritrovatae istigazione al suicidio. L’indagine è durata tre anni, hanno fatto di tutto e di più. Ma ho sempre avuto fiducia nella giustiziaperché sapevo di non aver fatto niente".Il 1° ottobre di quest’anno l’incubo è terminato con il GIP che l’haOra però ci sono le spese legali: "Non sono in grado diche ho affrontato anche se ho vinto la causa, perché la controparte si è dichiarata nullatenente e non si è arrivati a un processo. L’associazioneOnlus ha attivato una campagna,che quest’anno ha deciso di sostenermi per aiutarmi a chiudere definitivamente i conti con il passato. Grazie a chi vorrà aiutarmi".