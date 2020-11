Condividi

Valentina Ferragni festeggia il settimo anno d'amore con il fidanzato Luca Vezil con uno dei suoi post Instagram più romantici di sempre: "Come posso esprimere a parole com'è stato il nostro amore negli ultimi sette anni? La nostra storia è piena di amore, passione, felicità, spensieratezza, fiducia, dolcezza, purezza, intensità, profonda realtà. Gli ultimi 7 anni sono stati montagne russe piene di emozioni, belle e talvolta tristi, ma questa è una storia vera", scrive la sorellina di Chiara Ferragni, 27 anni.



"Ringrazierò per sempre le mie stelle della fortuna per la notte in cui ti ho incontrato 11 anni fa. Nel momento in cui ti ho visto per la prima volta, lo sai già, mi sono detto 'questo è l'uomo della mia vita'. E sì, sei l'uomo della mia vita, il futuro padre dei miei figli, il mio migliore amico, il mio compagno di lavoro, la mia metà. Voglio restare con te finché non saremo grigi e vecchi. Buon anniversario amore della mia vita. Tua Uali. Ps: l'ultima foto è la notte in cui abbiamo iniziato a frequentarci (9/11/2013)".



Ad accompagnare la dedica, una galley di fotografie di coppie, compresa quella del primo appuntamento. Niente crisi del settimo anno, quindi. Il segreto? Luca Vezil lo aveva confessato per lo scorso anniversario: "È che dopo 7 anni ti guardo ancora come un tramonto sul lago".