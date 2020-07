Valentina Ferragni: "Auguri al fidanzato più dolce e umile del mondo"

Condividi

"Buon compleanno al più gentile, divertente, umile, dolce, generoso, coraggioso, altruista, intelligente, educato e amorevole fidanzato del mondo. Non posso descrivere quanto ti amo e quanto sei importante per me. Buon compleanno amore della mia vita! Spero di festeggiare tanti altri compleanni con te!".



I romantici auguri di Valentina Ferragni, 27 anni, per i 29 anni del suo Luca Vezil arrivano dalla Sardegna, dove la coppia sta trascorrendo le vacanze con la famiglia Ferragni. Dopo una cena romantica sulla spiaggia, Luca ha festeggiato la mezzanotte del suo compleanno con il bagno vestito in piscina.