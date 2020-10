Tutti i tira e molla tra Andrea Damante e Giulia De Lellis

Condividi

Tutto inizia nel 2016, nella trasmissione Uomini&Donne: Andrea Damante e Giulia De Lellis si innamorano e la loro storia resiste anche alla lontananza di Giulia, che l’anno successivo entra nella casa del Grande Fratello Vip.



Poi, nell’aprile del 2018, la coppia scoppia a causa di un tradimento. Giulia De Lellis ci scrive un libro e a Verissimo racconta: “Il perdono è come l’altezza, o ce l’hai o non ce l’hai. Io non ce l’ho”. Poco prima del lockdown 2020, però, ci sono segnali di riavvicinamento: Andrea e Giulia passano la quarantena insieme.



E l’amore sembra tornato: “Non era mai andato via”, confessa a Verissimo Damante. Ma l’estate 2020 porta a una nuova rottura e, di nuovo, si parla di una terza persona tra loro: la porta sembra chiudersi definitivamente. In alto il video con il riassunto della storia d’amore.



In basso, rivediamo l'ultima intervista di Andrea Damante a Verissimo, avvenuta pochi giorni fa.