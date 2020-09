Tutta la tv di Antonella Elia

Condividi

"Lei fa l'assistente a Vianello e a Corrado. L'aiutante geriatrica". Così scherzava MIke Bongiorno parlando di Antonella Elia.



Esordisce in televisione a soli 18 anni nel 1990 come valletta di Corrado ne La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio. Antonella lascia il segno grazie alla sua simpatia e alla sua spontaneità che la rendono unica nel panorama delle showgirl televisive.



Nella stagione 1991-1992 partecipa anche alla prima edizione di Non è la Rai, e dal 1993 affianca Raimondo Vianello per la conduzione del programma calcistico Pressing su Italia 1.



Dal 1994 inizierà un sodalizio lavorativo con Mike Bongiorno affiancandolo come spalla e co-conduttrice di molti quiz e varietà: da Festival italiano, Bravo, bravissimo e Ma l'amore fino all'enorme successo de La ruota della fortuna.