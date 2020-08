Condividi

La storia d'amore tra Katy Perry e Orlando Bloom ha fatto sognare milioni di fan in giro per il mondo, eppure è stata contraddistinta da alti e bassi e momenti molto complicati.



La cantante e l'attore si sono incontrati nel 2016 durante la serata di premiazione dei Golden Globes, dove i fotografi li immortalano sorridenti e complici. Iniziano una relazione che però termina alla fine dello stesso anno.



Il 2017 è uno degli anni più difficili per la cantante. Non solo deve affrontare la dolorosa separazione da Orlando Bloom, ma anche a livello professionale le cose non vanno meglio: il suo quinto album, Witness, non raggiunge il successo sperato. La cantante soffre di una forte depressione e decide di prendersi una pausa dalle scene. "Ho seriamente considerato il suicidio in una fase nera della mia vita", ha rivelato Katy Perry in un'intervista.