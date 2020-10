Toni Garrn (ex di Leonardo DiCaprio) sposa summer-chic

Foto Instagram @tonigarrn

Toni Garrn, 28 anni, e Alex Pettyfer, 30, hanno cominciato a frequentarsi nel febbraio 2019 e a dicembre scorso è arrivata la proposta: "La Vigilia di Natale l’amore della mia vita mi ha sorpreso mettendosi in ginocchio e chiedendomi di essere il suo per sempre. Ha cambiato la mia vita nel giorno in cui ci siamo incontrati e mi ha insegnato cosa sia l’amore, quindi sì, non vedo l’ora di spendere ogni mio giorno (o quasi) con te", aveva dcritto Garnn su Instagram annunciando il fidanzamento.La top model era diventata famosa nel 2013 quando ha avuto una relazione di un paio d'anni con Leonardo DiCaprio: si sono lasciati quando la modella - giovane, bionda e bellissima come tutte le ex dell'attore - aveva 22 anni. Quattro anni più tardi l'incontro con l'attore, oggi suo marito.