Tomaso Trussardi: "Tra me e Michelle è stato subito grande amore"

Ospite a Verissimo per la sua prima intervista tv, Tomaso Trussardi racconta come è iniziata la storia d'amore con la moglie Michelle Hunziker: "Dopo che ci siamo conosciuti lei è andata subito in tour e quando io la vedevo e andavo a trovarla lei era con tutto i lsuo staff, quindi nel primo periodo è stato difficile trovare momenti più intimi per stare insieme".



Arrivata nella sua vita "casualmente", in pochi anni i due hanno creato una famiglia mettendo al mondo due figlie, Sole, 6 anni, e Celeste, 5. "Con Michelle si è creata immediatamente una connessione profonda e veloce, la nostra relazione è stata seria da subito, e nel giro di quattro anni ci ha portato subito alla convivenza, al matrimonio e all’arrivo di due figlie. Oggi sono un uomo felice".