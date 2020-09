Tomaso Trussardi: "Quando ho perso mio padre e, poco dopo, mio fratello"

Condividi

Tomaso Trussardi, ospite a Verissimo per la sua prima intervsta televisiva, ricorda il padre Nicola, che ha portato al successo l’azienda di famiglia ed è scomparso quando lui aveva solo 15 anni: "Mi manca non aver conosciuto la persona. L’ho vissuto più come figura genitoriale, che ami e che ti dà delle regole che cerchi di interpretare". E aggiunge: "Non ci sono più imprenditori come lui: era un instancabile lavoratore. Mi ha insegnato la totale adesione al lavoro, a porsi degli obiettivi e a portarli avanti".