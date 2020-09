Tomaso Trussardi dalla moda alla famiglia

Condividi

Tomaso Trussardi sarà ospite per la prima volta a Verissimo sabato 19 settembre per raccontarsi in un'intensa intervista. Amministratore Delegato della casa di moda di famiglia Trussardi, fondata come laboratorio di guanti in pelle e trasformata dal padre Nicola Trussardi in una tra le più grandi aziende fashion italiane, Tomaso, 37 anni, oltre al patrimonio aziendale, ha ereditato dal padre uno spiccato eclettismo.



Molto riservato sul suo passato e sulla sua vita, ha due sorelle, Gaia e Beatrice e aveva anche un fratello, Francesco, morto a soli 29 anni nel 2003, a causa di un terribile incidente stradale. Dal 2014 però Tomaso Trussardi è conosciuto anche come il marito di Michelle Hunziker: i due si sono conosciuti nel 2011 e si sono sposati nel 2014 a Bergamo, la loro città.



Città che di recente è stata una delle maggiori vittime della pandemia: pur lavorando a Milano, Tomaso Trussardi ha trascorso il lockdown a Bergamo con la famiglia. "Casa Trunziker è diventata uno stato indipendente!", ci aveva raccontato Michelle Hunziker scherzando sulla sua famiglia allargata riunita sotto lo stesso tetto."Siamo fortunati perché possiamo chiaccherare, io ho le mie figlie, ma anche Sara e Goffredo, che ormai sono come figli".