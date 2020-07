Tom Brady a Gisele Bündchen: "Auguri luce della mia vita!"

Condividi

"Buon compleanno! Sei il raggio di sole della mia vita. Ecco perché sarò sempre qui. Sei la mela dei miei occhi. Per sempre rimarrai nel mio cuore": questa la romantica dedica social di Tom Brady per i 40 anni della moglie, la supermodella Gisele Bündchen.



Sposati da 11 anni, dal loro amore sono nati due figli, Benjamin, 10 anni, e Vivian, 7. Nonostante le numerose crisi della coppia, una delle top model più famose e pagate del mondo e uno dei più importanti giocatori di football sono riusciti a dare prova del sentimento che li unisce.



Come regalo di compleanno, invece, la top model ha fatto una richiesta specifica: "Sento che sta iniziando un nuovo capitolo della mia vita e volevo celebrarlo in modo significativo, quindi ho deciso di piantare 40.000 alberi chiedendo aiuto ad amici e parenti", spiega la modella sui social mostrando una foto con tutta la famiglia.



Dopo essere stata per anni la top model più pagata al mondo, Gisele Bündchen si impegna da molto tempo per la salvaguardia dell'ambiente. Nel video sotto, la coppia si cimenta nella "Couple Challenge" di TikTok.