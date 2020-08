Tiziano Ferro piange la morte del cane Beau

Condividi

Tiziano Ferro annuncia sui social la morte del cane Beau: "Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore.... Adottate un cane adulto, pensateci se potete": questo l'appello che fa il cantante nel dare la notizia, postando una commovente foto chinato sul cane.



Pochi giorni fa, Beau aveva subito un intervento d'urgenza: "L’abbiamo ricoverato ieri sera d’urgenza, ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura dell’emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane, le dimensioni e probabilmente un tumore diffuso. Invece Beau è nato con due milze. E una si è lacerata accidentalmente", aveva spiegato in un post precedente aggiornando i follower.



Il giorno dopo, il cantante aveva documentato l'incontro con il cane, rimasto in sorveglianza dal veterinario, e oggi è arrivata la triste notizia: "Non so cosa faremmo senza l’amore che stiamo ricevendo. Grazie di cuore".