Tiziano Ferro: "Ero al limite della cirrosi epatica"

"Pensavo fosse gestibile, pensavo fosse una cosa che facevo solo io. Non mi sentivo un alcolista, ma a un certo punto non riuscivo a smettere. Dopo tre anni di relazione il mio compagno di allora mi disse: Me ne vado, hai un problema e non lo sai controllare. A 34 anni il mio fegato era al limite della cirrosi epatica". Ospite a Verissimo nella puntata di sabato 19 dicembre, Tiziano Ferro racconta gli episodi che hanno segnato una svolta nella sua vita privata e professionale.



"Quando se ne andò, lo chiamai e gli dissi: Non ce la faccio. È stata la prima volta che l'ho ammesso, era il 2014", prosegue il cantante, parlando della sua dipendenza dall'alcol, "per colpa della dipendenza ho perso tanto: amici, una relazione, lavori". Il cantautore di Latina ammette che molte delle battaglie che ha dovuto affrontare durante il suo percorso sono state con se stesso: "Quando la psicologa mi disse che molti dei miei fan mi volevano imitare, io non capivo il perché". Tiziano, oggi 40enne, racconta anche come ha gestito il coming out e il rapporto con i genitori.