Tiziano Ferro: l'intervista a Verissimo in 100 secondi

, ospite a Verissimo nella puntata del 19 dicembre, si racconta in una lunga intervista in cui parla del rapporto con i suoi genitori, della dipendenza dall'alcol, del coming out e del suo amore per gli animali."Pensavo fosse gestibile, pensavo fosse una cosa che facevo solo io., ma a un certo punto non riuscivo a smettere: a 34 anni il mio fegato era al limite della cirrosi epatica", ricorda il cantautore di Latina, "per colpa della dipendenza ho perso tanto: amici, una relazione, lavori". Ferro, oggi 40enne, spiega comedella sua vita privata e della sua carriera, riuscendo ad accettare le proprie fragilità: qui in alto la sua intervista in 100 secondi.