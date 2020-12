Tiziano Ferro canta il suo ultimo singolo Casa a Natale

Ospite a Verissimo nella puntata di sabato 19 dicembre,si esibisce nel suo ultimo singolo Casa a Natale al termine di un'intervista a distanza: il cantautore infatti, nonostante all'apparenza sembri essere in studio , si trova negli Stati Uniti, dove vive a Los Angeles insieme al marito Victor.Durante la sua intervista, Tiziano parla della sua carriera, della vita privata, della lotta alla dipendenza dall'alcolismo, del coming out. ", ma a un certo punto non riuscivo a smettere. A 34 anni il mio fegato era al limite della cirrosi epatica".: amici, una relazione, lavori". Il cantautore di Latina ammette che molte delle battaglie che ha dovuto affrontare durante il suo percorso sono state con se stesso: "Quando la psicologa mi disse che molti dei miei fan mi volevano imitare, io non capivo il perché".