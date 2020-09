Thom Yorke e Dajana Roncione: la bellissima foto post nozze

Condividi

Dajana Roncione, classe 1984 e cresciuta a Monreale, ha recitato in serie come Romanzo Criminale. La mafia uccide solo d'estate – Capitolo 2, Il Commissario Montalbano e in film di grandi registi quali Il grande sogno e Baaria. L'amore con Thom Yorke è nato nel 2016, un anno dopo il divorzio del cantante dall'ex moglie Rachel Owen, morta nel 2016 a causa di un cancro. Da lei Thom Yorke ha avuto due figli: Noah, 19 anni, e Agnes Mair, 16.