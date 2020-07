Tanti auguri Vincenzo Salemme

Condividi

L'attore, comico e commediografo Vincenzo Salemme è nato a Bacoli il 24 luglio del 1957. Dopo le prime esperienze a Napoli sul palcoscenico, nel 1977 si trasferisce a Roma ed entra a far parte della compagnia di Eduardo De Filippo.



Oltre a una brillante carriera nel teatro, Vincenzo Salemme recita anche in diversi film: negli anni Ottanta, il suo esordio cinematografico è con il regista Nanni Moretti che lo vuole nei film Sogni d'oro, Bianca e La messa è finita. Nel 1998 esce il primo film che lo vede in veste di regista, L'amico del cuore. Seguiranno altri titoli da lui diretti come Amore a prima vista, Cose da pazzi, SMS - Sotto mentite spoglie e No Problem.



Durante i mesi del lockdown, l'attore ha mandato un videomessaggio a Verissimo per esprimere la sua solidarietà alle maestranze del cinema e del teatro. "Saluto tutti i compagni di scena, i tecnici, tutte le pesone che stanno dietro e accanto agli artisti e che in questo momento non hanno voce e non hanno lavoro".



"Io dal 15 giugno proverò a rifare qualcosa, coinvolgendo altri compagni di scena e i tecnici, anche per riallaciare il rapporto con il pubblico, che ora mi manca tantissimo", conclude Vincenzo Salemme.