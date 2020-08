Tanti auguri Massimiliano Allegri

Condividi

Massimiliano Allegri, uno degli allenatori di calcio più vincenti della storia italiana, compie 53 anni. Nato a Livorno l'11 agosto 1967, ha legato il suo nome da calciatore principalmente al Pescara e al Cagliari, con le quali ha disputato oltre la metà delle sue cento partite in Serie A.



Sullla panchina del Cagliari torna tredici anni dopo da allenatore, firmando il suo primo contratto alla guida di una squadra di Serie A, avendo portato l'anno precedente il Sassuolo a una storica promozione in Serie B. Dopo il Cagliari, iniziano gli anni dei successi e delle vittorie che lo portano a essere introdotto nella Hall of Fame del calcio italiano: tra il 2010 e il 2019, Max conquista sei scudetti, cinque consecutivi sulla panchina della Juventus e uno al suo primo anno da allenatore del Milan nella stagione 2010-'11. Oltre alle vittorie in campionato, l'allenatore livornese colleziona tre Supercoppe italiane e quattro Coppe Italia, senza dimenticare le due finali in Champions League.